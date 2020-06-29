Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мишустин заявил о снижении числа заболеваний коронавирусом

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Мишустин заявил о снижении числа заболеваний коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

В России ежедневно фиксируется  все меньше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава правительства Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, правительство планирует расширять тестирование, что позволит вовремя обнаруживать болезнь. Он также добавил, что подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства около 3,5 млрд рублей, которые направят на производство тест-систем.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 641,1 тысяч. В течение нескольких дней ежесуточная заболеваемость CОVID-19 в России не превышает 7 тысяч случаев.

ДВа

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью