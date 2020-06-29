Мишустин заявил о снижении числа заболеваний коронавирусом

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29 июня 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

В России ежедневно фиксируется все меньше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава правительства Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, правительство планирует расширять тестирование, что позволит вовремя обнаруживать болезнь. Он также добавил, что подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства около 3,5 млрд рублей, которые направят на производство тест-систем.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 641,1 тысяч. В течение нескольких дней ежесуточная заболеваемость CОVID-19 в России не превышает 7 тысяч случаев.