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Путиным подписан указ о призыве запасников на военные сборы

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Путиным подписан указ о призыве запасников на военные сборы
военные, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин объявил о начале призыва запасников на военные сборы. Соответствующий указ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Запасники пройдут сборы в рядах Росгвардии, органах Государственной охраны и Федеральной службы безопасности. Соответствующие мероприятия Владимир Путин поручил провести правительству и властям регионов.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны перенесло проведение летних военных сборов для студентов высших учебных заведений из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В некоторых вузах - на 2021 год.

НС

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