Путиным подписан указ о призыве запасников на военные сборы
29 июня 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин объявил о начале призыва запасников на военные сборы. Соответствующий указ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Запасники пройдут сборы в рядах Росгвардии, органах Государственной охраны и Федеральной службы безопасности. Соответствующие мероприятия Владимир Путин поручил провести правительству и властям регионов.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны перенесло проведение летних военных сборов для студентов высших учебных заведений из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В некоторых вузах - на 2021 год.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.