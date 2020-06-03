Минобороны изменило даты военных сборов студентов вузов

Министерство обороны перенесло проведение летних военных сборов для студентов высших учебных заведений из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Обычно военные сборы студентов-старшекурсников проходят летом, в июне—августе. Минобороны перенесло сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов на более поздний срок — июль—октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год.
Перед направлением на военные сборы студенты в обязательном порядке пройдут медосмотры в военных комиссариатах. Медосмотр будет проводиться с соблюдением комплекса мер по борьбе с распространением COVID-19.