В Адыгее за сутки выявили 51 случай коронавируса, два человека скончались
29 июня 2020, 15:14[ «Аргументы Недели» ]
В Адыгее несколько дне подряд ежесуточная заболеваемость коронавирусом держится в пределе 40-50 случаев. Общее число заболеваний на территории республики приближается к 1900.
За последние сутки в регионе от коронавируса скончались два человека, таким образом, общее число погибших от COVID-19 составляет 14.
По данным регионального оперштаба, коэффициент заболеваемости в регионе составляет, 1,1, тем не менее, глава Адыгеи Мурат Кумпилов назвал сложившуюся эпидситуацию нестабильной, и призвал не допускать скопления людей во время свадеб, похоронных церемоний и в общественных местах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.