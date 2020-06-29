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В Адыгее за сутки выявили 51 случай коронавируса, два человека скончались

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Адыгее за сутки выявили 51 случай коронавируса, два человека скончались
Лаборатория ПЦР. Фото: сайт органов власти республики Адыгея.

В Адыгее несколько дне подряд ежесуточная заболеваемость коронавирусом держится в пределе 40-50 случаев. Общее число заболеваний на территории республики приближается к 1900.

За последние сутки в регионе от коронавируса скончались два человека, таким  образом, общее число погибших от COVID-19 составляет 14.

По данным регионального оперштаба, коэффициент заболеваемости в регионе составляет, 1,1, тем не менее, глава Адыгеи Мурат Кумпилов назвал сложившуюся эпидситуацию нестабильной, и призвал не допускать скопления людей во время свадеб, похоронных церемоний и в общественных местах.

ДВа

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