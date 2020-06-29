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В городском театре Хельсинки прогремел взрыв, пострадал один человек

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В городском театре Хельсинки прогремел взрыв, пострадал один человек
Взрыв. Фото: pixabay.com

В городском театре Хельсинки произошел взрыв. Об этом сообщает полиция финской столицы.

Известно, что на месте происшествия есть несколько полицейских, спасательные службы и подразделения скорой помощи. По имеющейся информации,  в результате инцидента один человек пострадал. Причина трагедии в настоящее время выясняется.

Инцидент произошел в технических помещениях театра, где проводится ремонт, пострадал один из сотрудников компании-подрядчика.

Ранее сообщалось: взрыв в жилом доме на северо-востоке Москвы произошел днем 29 июня.

ЕЧ

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