Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В жилом доме в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В жилом доме в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием
пожарные машины, Sergey Smirnov/Global Look Press

Взрыв в жилом доме на северо-востоке Москвы произошел днем 29 июня. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты, ссылаясь на осведомленный источник. После этого начался пожар.

Взрыв был зафиксирован в квартире жилого дома под номером 3, расположенного на улице Проходчиков в столице, после чего вспыхнул пожар.

Источник в экстренных службах уточнил, что в настоящий момент наблюдается открытое горение из окон здания, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. Предполагается, что пламя бушует в четырех квартирах. Из помещений были спасены пять человек, четверых передали врачам.

ЕТ

В мире

Киевский аналитик спрогнозировал «неизбежную» войну между Украиной и Россией

Киевский аналитик спрогнозировал «неизбежную» войну между Украиной и Россией

Военный конфликт между Украиной и Российской Федерацией «неизбежен». С соответствующим прогнозом на своей странице в социальной сети Facebook выступил Андрей Головачев, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью