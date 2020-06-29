В жилом доме в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием

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29 июня 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пожарные машины, Sergey Smirnov/Global Look Press

Взрыв в жилом доме на северо-востоке Москвы произошел днем 29 июня. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты, ссылаясь на осведомленный источник. После этого начался пожар.



Взрыв был зафиксирован в квартире жилого дома под номером 3, расположенного на улице Проходчиков в столице, после чего вспыхнул пожар.

Источник в экстренных службах уточнил, что в настоящий момент наблюдается открытое горение из окон здания, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. Предполагается, что пламя бушует в четырех квартирах. Из помещений были спасены пять человек, четверых передали врачам.