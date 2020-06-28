В Иркутской области был локализован крупный пожар

28 июня 2020, 18:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В Жигаловском районе локализован крупный лесной пожар, который привел к вводу режима ЧС . По уточненным данным, площадь данного очага составляет 180 га.
Пресс-служба областного правительства передает, что пожар произошел 21 июня из-за грозового разряда в 20 км от ближайшего населенного пункта. Доставить лесопожарную технику из-за сложного рельефа и отсутствия лесных дорог к месту возгорания не получилось. Сорок семь сотрудников парашютно-десантной пожарной службы тушат пожар вручную.
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