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В Иркутской области был локализован крупный пожар

, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области был локализован крупный пожар
фото:pixabey

В  Жигаловском районе локализован крупный лесной пожар, который привел к вводу режима ЧС . По уточненным данным, площадь данного очага составляет 180 га.

Пресс-служба областного правительства передает, что пожар произошел 21 июня из-за грозового разряда в 20 км от ближайшего населенного пункта. Доставить лесопожарную технику из-за сложного рельефа и отсутствия лесных дорог к месту возгорания не получилось. Сорок семь сотрудников парашютно-десантной пожарной службы тушат пожар вручную.

 

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