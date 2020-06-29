Умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина

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29 июня 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Анатолий Дарон, пресс-служба НПО «Энергомаш»

В Соединенных Штатах скончался ученый и конструктор Анатолий Дарон, который разработал двигатели для ракет-носителей, доставивших в космос первый спутник и первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос»).

«Двадцать четвертого июня ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон … Анатолий Давидович скончался в США, где жил с 1998г. с семьей, в результате обострения многолетнего недуга – сердечно-почечной недостаточности», - уточнили в организации.

Анатолий Дарон родился в Одессе в 1926 году. В 1948 году окончил Московский авиационный институт.

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