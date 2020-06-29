Умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
29 июня 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]
В Соединенных Штатах скончался ученый и конструктор Анатолий Дарон, который разработал двигатели для ракет-носителей, доставивших в космос первый спутник и первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос»).
«Двадцать четвертого июня ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон … Анатолий Давидович скончался в США, где жил с 1998г. с семьей, в результате обострения многолетнего недуга – сердечно-почечной недостаточности», - уточнили в организации.
Анатолий Дарон родился в Одессе в 1926 году. В 1948 году окончил Московский авиационный институт.
Ранее СМИ написали о причине смерти сына Никиты Хрущёва.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.