Видео, как на границе России и Китая подрались два медведя
29 июня 2020, 12:52[ «Аргументы Недели» ]
В Еврейской автономной области на российско-китайской границе подрались два медведя. Соответствующий видеоролик опубликовал центр «Амурский тигр».
Представитель центра отметил, что медведи подрались на тигриной тропе напротив фотоловушек, часть их которых они поломали. По его словам, тигры в этом месте проходят спокойно, без лишнего шум и пыли.
«По нашим предположениям, один медведь пришёл со стороны КНР, второй со стороны России. Чем закончился поединок, неизвестно, потому что камера повреждена, но забор [c проволокой] они сломали капитально», - пояснили в Дальневосточном филиале.
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