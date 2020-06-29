Под Оренбургом мужчина нашел в своей машине метровую змею

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29 июня 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

змея, pixabay.com

В Оренбургской области мужчина нашел в своем автомобиле метровую змею. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, извлечь из салона пресмыкающееся помогли гражданину сотрудники ДПС.

Водитель автомобиля обратился к сотрудникам дорожно-патрульной службы в Переволоцком районе за помощью, сообщив, что во время движения он услышал непонятные звуки под приборной доской. Мужчина снял крышку предохранителей и увидел большую живую змею. Гражданин предположил, что она заползла в машину примерно неделю назад, когда транспортное средство находилось в лесу.

Инспекторы купили в магазине автозапчастей аэрозоли с резким запахом, сняли облицовку рулевой колонки и распылили средство под панель. Когда змея немного вылезла, ее схватили при помощи плотных резиновых перчаток. Пресмыкающееся длиной около метра было отпущено на волю.

Водитель выразил благодарность за помощь сотрудникам полиции Борису Леонову и Ильсуру Галямову.