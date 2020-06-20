В Петербурге ребенка укусила гадюка. Мальчик помещен в реанимацию

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20 июня 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

змея, фото: pexels.com

В Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик попал в реанимацию после нападения гадюки. Инцидент произошел в Красносельском районе в пятницу, 19 июня, утром. Мальчик гулял с бабушкой вдоль залива в районе Балтийского бульвара, он хотел поднять что-то с земли, но неожиданно из-за камня выпрыгнула змея и укусила ребенка за палец левой руки.

Мальчику сразу стало плохо. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. В первой детской горбольнице пострадавшего поместили в реанимацию. Врачи выхаживают ребенка.

Издание "Фонтанка" пишет, что с приходом жары в Петербурге и Ленобласти участились случаи нападения гадюк как в городах, так и в лесах. Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что хладнокровные животные в это время стремятся погреться на солнце, для чего выползают на асфальт, камни или на горячий песок или на солнечную полянку.