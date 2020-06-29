В Санкт- Петербурге рассказали о ситуации с выплатами врачам

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29 июня 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Стало известно, что более 250 тысяч рублей доначислено работникам поликлиники в Петербурге, получившим стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает городская прокуратура.

Проверку соблюдения прав врачей, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, провела прокуратура Кронштадтского района Питера. Установлено: 41 сотрудник городской поликлиники №74 Кронштадта не получил стимулирующие выплаты за особые условия труда в полном объеме, поскольку при их начислении был удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Отмечается, что сейчас права медиков восстановлены, им доначислены денежные средства.

Ранее сообщалось: число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Литве увеличилось до 1816.