В Санкт- Петербурге рассказали о ситуации с выплатами врачам

Стало известно, что более 250 тысяч рублей доначислено работникам поликлиники в Петербурге, получившим стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает городская прокуратура.
Проверку соблюдения прав врачей, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, провела прокуратура Кронштадтского района Питера. Установлено: 41 сотрудник городской поликлиники №74 Кронштадта не получил стимулирующие выплаты за особые условия труда в полном объеме, поскольку при их начислении был удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Отмечается, что сейчас права медиков восстановлены, им доначислены денежные средства.
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