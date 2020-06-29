Греф готов вернуться в науку, а работа в правительстве для него «страшный сон»

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Герман Греф, Zamir Usmanov/globallookpress.com

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал свой «самый страшный сон» - возвращение в правительство. Кроме того, через десять лет он не видит себя даже руководителем российского банка.

Греф отметил, что не хотел бы в будущем быть главой Сбербанка или другой крупной компании.

«Мне интересно образование. Забросил науку, хотя когда-то получал от нее огромное удовлетворение. Знаете, кроме работы в банке, был еще один счастливый период в жизни - преподавание в университете. Может, вернусь в сферу образования. Мне интересны технологии, венчурные инвестиции», - пояснил он.

Греф объяснил, что правительство во время пандемии работало по 20 часов в сутки, решения принимались оперативно: «Ряд действий, может, оказался суетным и неверным, как мы понимаем задним умом, но тогда виделось, что это абсолютно правильные реакции». По его словам, ему не повезло уже на второй неделе существования.

Ранее Герман Греф заявил, что российский рубль может укрепиться к концу 2020 года.