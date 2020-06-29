Греф ожидает укрепления рубля к концу года

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 июня 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото:рубли, pixabay.com

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российский рубль может укрепиться к концу 2020 года. По его словам, «наша национальная валюта» напрямую связана с ценами на нефть, а их «тяжело» прогнозировать.

«Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару», - пояснил он.

Греф отметил, что пока никто не знает, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса. Он считает, что если «случится» вторая волна, то рубль, возможно, станет колебаться. Глава Сбербанка добавил, что российская экономика нынешний кризис проходит гораздо лучше, чем он ожидал.

«Мы делали прогноз падения ВВП от 6% до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен, примерно минус 4,2-4,5% ВВП - опять же, если не случится повторной волны», - уточнил он.