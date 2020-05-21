Аналитик оценил позиции рубля и дал прогноз на будущее

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 мая 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

Впервые за почти три месяца курс доллара опустился ниже отметки в 71 рубль. Аналитик Дмитрий Александров рассказал о причинах этого и предположил, на какой отметке может стабилизироваться российский рубль.

«Связано это с тем, что происходит одновременное восстановление на рынках: нефтяном, промышленном, драгоценных металлов, на других рынках. Это обусловлено явным спадом волны коронавируса и постепенным снятием ограничений в основных экономиках», - считает эксперт.

Он назвал нынешнее положение рубля очень хорошим и отметил, что спрос на активы в российской валюте постепенно возрастает. По словам аналитика, нынешняя ситуация сохранится до тех пор, пока на внешних рынках будет царить спокойная обстановка и не будет новых шоков, передает Радио Sputnik. Александров добавил, что рубль может закрепиться на уровне 67-68,5 рублей за доллар.