Экономист рассказал, что может ослабить рубль в начале лета

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21 мая 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Курс рубля укрепляется по отношению к доллару и евро на торгах Московской биржи в четверг, 21 мая. Экономист Сергей Хестанов кроме «нефтяного» фактора назвал ещё один, сильно влияющий на укрепление рубля.

Эксперт отметил, что режим самоизоляции, который действует в большинстве российских регионов, привёл к сильному падению продаж всех непродовольственных товаров.

"Из непродовольственных товаров значительная доля приходилась на импорт. Соответственно, потребность в валюте со стороны импортёров резко упала. Это ещё один фактор, который заметно способствовал локальному укреплению рубля", - добавил Хестанов.

Также он подчеркнул, что мартовский обвал на нефтяном рынке и его последствия дадут отложенный эффект в июне.