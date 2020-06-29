Во Владимирской области количество случаев заражения COVID-19 превысило 4,3 тысячи

Во Владимирской области количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки увеличилось на 51. Общее число заболевших в регионе составило к настоящему моменту 4 314.
В частности, во Владимире зарегистрировано 810 случаев заражения COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе – 676, в Петушинском районе – 523, в Муроме – 375, в Александровском районе – 337, в Ковровском и Собинском районах – 309 и 259 случаев соответственно.
В регионе переболели коронавирусом и выздоровели 2 552 пациента, скончались 62 человека.
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