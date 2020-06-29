Ученые выявили связь между размером ноги и продолжительностью жизни

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29 июня 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: ноги, pixabay.com

Исследователи Кембриджского университета нашли связь между размером ноги человека и его продолжительностью жизни. В ходе исследования были обработаны данные более чем трех тысяч летальных случаев. Работа длилась около двух лет.

В результате эксперимента ученые установили, что самая большая продолжительность жизни - у женщин с 38-м размером и у мужчин - с 42-м размером ноги. Кроме того, профессор Джим Ходж уверен, что у них есть все шансы дожить до 84 лет.

При этом самая низкая продолжительность у мужчин с 38-м и 45-м размером ноги – от 67 до 69 лет и у женщин с 35-м и 42-м размером ноги - 68-69 лет.

Эксперты опубликовали таблицу, в которой представлены проанализированные данные от 35-го до 42-го размера у представительниц слабого пола, и от 38-го до 45-го – у мужчин:

«Женщины: 35-й размер — 68-69 лет, 36-й размер — 72-76 лет, 37-й размер — 79-82 года … Мужчины: 38-й размер — 68-69 лет, 39-й размер — 70-72 года, 40-й размер — 73-75 лет…».