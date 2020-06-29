Проценко подтвердил, что около «Коммунарки» нашли мешки для трупов

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29 июня 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Денис Проценко, Facebook

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в километре от медучреждения действительно обнаружили пакеты для перевозки трупов. Отмечается, что в Сети появилась информация о том, что прохожие якобы нашли документы и медкарты умерших, а также зараженную коронавирусом кровь.

«За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности. Установление обстоятельств случившегося находятся в компетенции правоохранительных органов. По данному факту уже проводятся соответствующие мероприятия», - пояснил он.

Проценко отметил, что выдача тел умерших строго регламентирована законом. По его словам, все данные и документы об алгоритме и тех, кому они были выданы передана полиции для выяснения причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на территории больницы горел рефрижератор с умершими от COVID-19.