Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пустой офис, pixabay.com

У граждан РФ началась сокращенная рабочая неделя. Изменения в графике работы связаны с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию страны, которое пройдет в грядущую среду, 1 июля.

Ранее сообщалось, что день голосования был объявлен нерабочим, он будет оплачен как выходной и праздничный – в двойном размере.

В Роструде уточнили, что за работу 1 июля гражданин может попросить день отдыха, причем в таком случае работа непосредственно в день голосования по поправкам оплачивается в одинарном размере, а за день отдыха оплата не предусмотрена. Граждане, которые не работают 1 июля не потеряют в зарплате за месяц.

Подчеркивается также, что 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, на данный день отпуск не продлевается.