У граждан РФ началась сокращенная рабочая неделя. Изменения в графике работы связаны с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию страны, которое пройдет в грядущую среду, 1 июля.
Ранее сообщалось, что день голосования был объявлен нерабочим, он будет оплачен как выходной и праздничный – в двойном размере.
В Роструде уточнили, что за работу 1 июля гражданин может попросить день отдыха, причем в таком случае работа непосредственно в день голосования по поправкам оплачивается в одинарном размере, а за день отдыха оплата не предусмотрена. Граждане, которые не работают 1 июля не потеряют в зарплате за месяц.
Подчеркивается также, что 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, на данный день отпуск не продлевается.
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