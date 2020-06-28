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Депутат Мосгордумы Мельникова: Электронное голосование по поправкам в Конституцию технически безопасно

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы Мельникова: Электронное голосование по поправкам в Конституцию технически безопасно
Электронное голосование, фото: соцсети

Депутат Мосгордумы, директор Государственного бюджетного учреждения Территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО) «Коломенское» Ольга Мельникова заявила, что электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ достаточно безопасно технически. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Я проголосовала электронно, мне было так удобно, даже моя мама проголосовала электронно. Я считаю, что это достаточно безопасно, если брать технический аспект, он безопасный. Там (в электронном голосовании) используется система блокчейн, которая обеспечивает прозрачность подсчета голосов и исключает утечку данных. Система защищена от утечки, промежуточных итогов голосования. Я предполагаю, что каждый голос избирателя защищен ключом шифрования, который создавался на этапе подготовки к голосованию. <...> У онлайн-голосования достаточно высокая явка, я считаю, это очень важно», - сказала Ольга Мельникова.

Она подчеркнула, что электронное голосование экономит время.

«Люди, сидя дома, могут свободно проголосовать в любое время, когда им удобно, даже находясь на даче. Посредством интернета любые вопросы можно решить удалено»,- пояснила Ольга Мельникова.

По словам депутата, всем гражданам важно голосовать.

«Я родилась в России, в Москве. Я и мои предки, сколько ни происходит голосование, все время голосуем. У нас это принято. Я считаю, что каждый гражданин России, тем более что касается Конституции, просто обязан выразить свое мнение, чтобы потом не было никаких нареканий в адрес правительства, не говорили, что кто-то за них проголосовал», - добавила Ольга Мельникова.

Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

ГБ

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