Иркутская область: мужчина похитил у женщины мобильный телефон
28 июня 2020, 18:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В Усть-Куте правоохранители в кратчайшие сроки задержали мужчину, совершившего имущественное преступление в отношении женщины. От нее в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России поступило сообщение, что малознакомый мужчина, придя к ней в гости, силой похитил у нее телефон.
На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа, проведены мероприятия по установлению личности злоумышленника. По полученной информации сотрудниками дежурной части составлена ориентировка.
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