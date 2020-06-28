Иркутская область: мужчина похитил у женщины мобильный телефон

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28 июня 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото:pixabey

В Усть-Куте правоохранители в кратчайшие сроки задержали мужчину, совершившего имущественное преступление в отношении женщины. От нее в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России поступило сообщение, что малознакомый мужчина, придя к ней в гости, силой похитил у нее телефон.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа, проведены мероприятия по установлению личности злоумышленника. По полученной информации сотрудниками дежурной части составлена ориентировка.