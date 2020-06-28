Почему Владимир Путин никогда не летает с Михаилом Мишустиным в одном самолете
28 июня 2020, 18:26[ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин рассказал сегодня в эфире телеканала «Россия 1», почему никогда не летает в одном самолете с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что у нас особая ответственность за положение в стране», - сказал Путин.
Президент добавил, что, когда у Мишустина подтвердился COVID-19, график работы пришлось перестроить.
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