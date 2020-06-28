Почему Владимир Путин никогда не летает с Михаилом Мишустиным в одном самолете

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28 июня 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

самолет, фото: pixabay.com

Глава российского государства Владимир Путин рассказал сегодня в эфире телеканала «Россия 1», почему никогда не летает в одном самолете с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что у нас особая ответственность за положение в стране», - сказал Путин.

Президент добавил, что, когда у Мишустина подтвердился COVID-19, график работы пришлось перестроить.