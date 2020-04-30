Больной коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

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30 апреля 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Russian Government/via Globallookpress.com, Михаил Мишустин

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, который сегодня сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что у него диагностирован коронавирус, попросил россиян оставаться дома.

"Я хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции и её распространению. Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения", - сказал Мишустин. От того, насколько каждый будет себя дисциплинированно вести, зависит срок, когда Россия сможет вернуться к полноценной жизни, отметил он.

Мишустин попросил беречь себя и своих близких.

У Михаила Мишустина поднялась высокая температура. Владимир Путин попросил его позвонить ему из больницы.