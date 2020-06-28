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В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по Конституции

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по Конституции
Фото:Замир Усманов/globallookpress.com

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что они получили 115 обращений от граждан о возможном использовании административного ресурса при проведении общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.

Памфилова отметила, что в информационном центре ЦИК в воскресенье 113 жалоб были напрямую связаны с возможным принуждением к голосованию в разных регионах.

«У нас прибавилось количество обращений на возможное принуждение. Мы сейчас оперативно то, что можем, сами рассматриваем, что не можем отправляем соответствующему руководителю того или иного субъекта и параллельно в прокуратуру», - пояснила она.

По ее словам, в двух обращениях указано, что авторов принуждали голосовать за определенный результат. Памфилова выразила надежду, что таких жалоб больше не будет.

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