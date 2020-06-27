Эксперты из 15 стран оценили опыт Москвы по наблюдению за голосованием

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27 июня 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Гоосование в Москве по внесению изменений в Конституцию РФ, фото соцсети

Опыт столицы РФ в организации наблюдения за голосованием оценили международные эксперты из 15 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Москве.

«Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице сегодня посетили около 30 международных экспертов из Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Сербии, Бразилии, Греции и других стран», - говорится в сообщении.

В свою очередь, руководитель колл-центра и видеоцентра Общественного штаба Алексей Спиваков и первый заместитель руководителя Общественного штаба, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев провели для экспертов обзорную экскурсию, а также рассказали об организации видеонаблюдения за участками, работе колл-центра, группы разбора и так далее.

Спиваков отметил, что в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вошли представители самых разных политических партий, НКО и наблюдатели от Общественной палаты России. По его словам, любой желающий мог стать наблюдателем.

«Особый интерес у иностранных гостей вызвал видеоцентр Штаба. Вадим Ковалев рассказал о том, что видеокамеры фиксируют все, что происходит на участках в круглосуточном режиме, и в случае необходимости записи всегда можно отмотать назад и просмотреть», - говорится в сообщении.

Международные эксперты проявляли большую заинтересованность на тему того, как соблюдается анонимность при использовании системы дистанционного электронного голосования, могут ли в нем принять участие москвичи, которые находятся за границей и так далее.

Так, депутат городского совета Монцы Федерико Арена рассказал об опыте проведения электронного голосования в Италии и отметил, что уровень его организации в Москве гораздо выше.

«В Италии подобная система была применена во время голосования по вопросу автономии региона Ломбардия в 2018 году. Но в нашей стране она не позволяет проголосовать из дома, и для того, чтобы отдать свой голос, людям, зарегистрированным на электронное голосование, приходилось все равно идти на участок», - приводятся в материале его слова.

Экспертное сообщество оценило и уровень безопасности, который был отмечен на всех участках.

В ближайшее время делегация международных экспертов планирует также посетить Электронный штаб по наблюдению за электронным голосованием и встретиться с экспертами из ОП РФ и общественных организаций.