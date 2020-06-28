Клиника Малышевой отказывается выплатить сотрудникам долги: «Есть, врач, которой не выплатили свыше 1 млн рублей»

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28 июня 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: progorodsamara.ru

фото: рубли, pixabay.com

Клиника снижения веса известного доктора и телеведущей Елены Малышевой отказывается платить работникам заработную плату. Об этом сообщила бывшая сотрудница медучреждения.

«Зарплату задерживали всем. Абсолютно всем. И административному персоналу, и врачам», - пояснила она, отметив, что причиной является смена названия клиники. По ее словам, она работала оператором колл-центра в клинике в Самаре до апреля 2019 года, но на момент увольнении задолженность по з/п составляла 120 тысяч рублей.

При этом в марте 2020 года женщина попросила руководителя клиники погасить долг, но ответа так и не получила. Однако действующие сотрудники на задержку выплат не жалуются, а также им погасили все долги, уточнила собеседница.

«Но те, кто ушли, остались без выплат. Нас несколько человек, в том числе врач, которой не выплатили свыше 1 млн рублей», - добавила она.

Женщина отметила, что обращалась в трудовую инспекцию, где ей объяснили, что добиться погашения долга ей будет сложно, поскольку она устроилась на работу по трудовому договору.

Ранее Станислав Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины».