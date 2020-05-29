Садальский гневно высказался о Малышевой: «буржуй от медицины»

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29 мая 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Starhit

Natalya Loginova/Russian Look, Стас Садальский

Актер и блогер Станислав Садальский эмоционально раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву. Он уверяет, что никогда не обратился бы в клинику Малышевой, поскольку не доверяет ее врачам.

Одна из Instagram-подписчиц выступила с критикой цен в клинике Елены Малышевой, назвав их недоступными. Женщина рассказала, что один только прием в медцентре стоит почти так же, как пенсия ее матери-пенсионерки - 20 тысяч рублей. На что Малышева ответила, что существуют государственные больницы и россияне могут лечиться там - бесплатно. Телеведущая потом удалила эту запись со своей страницы.

Такие расценки возмутили не только поклонников Малышевой, но и Стаса Садальского. По его мнению , врач просто наживается на своей популярности. "Буржуй от медицины. Малышева поясняет, что руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить. Практически вся ее карьера выросла за счет постоянного присутствия на ТВ и хватки, направленной на личное обогащение. Интересно, как это можно на государственном канале на постоянной основе заниматься рекламой собственного частного бизнеса?" — поинтересовался Садальский.