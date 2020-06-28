Голикова назвала сроки «страшного» периода пандемии в России
28 июня 2020, 15:59[ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о «страшном» периоде коронавирусной пандемии в РФ. Своим мнением она поделилась в воскресенье, 28 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
«Первые полтора месяца были самыми эмоционально... ну я бы даже употребила слово «страшными». Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий», - пояснила она.
Голикова отметила, что она со своими коллегами «очень эмоционально» все это пережила. По ее словам, одновременно делалось много дел, которые надо было успеть, поскольку отставание во времени было тогда непростительно.
Ранее вирусолог заявил, что вторая волна новой коронавирусной инфекции придет в Россию через две недели.
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