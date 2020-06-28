Для Владимира Путина режим дистанционной работы стал испытанием
28 июня 2020, 14:08[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин назвал испытанием для себя работу в дистанционном режиме из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса в стране, так как предпочитает прямой контакт с людьми.
"В известной степени, действительно, испытание, потому что я люблю общаться с людьми. Мне доставляет это внутреннее удовлетворение - прямой контакт с людьми", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".
Глава российского государства Владимир Путин ответил на "не очень зрелые высказывания тех", кто высказывал недовольство ограничениями, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
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