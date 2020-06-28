Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

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28 июня 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

тундра, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»). По предварительным данным, слив оборотной воды с Талнахской обогатительной фабрики произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду.

В сообщении Росприроднадзора говорится, что это стало следствием гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня, - передает РБК.

Объясняется, что специалистами было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию.

28 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту следственными органами СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Полиция также начала проверку по факту наезда тяжелой техники на служебный автомобиль правоохранительных органов недалеко места незаконной перекачки отходов в тундру вблизи Норильска.