Трактор раздавил автомобиль полиции на месте сброса отходов в Норильске

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

тундра, фото: pexels.com

Полиция начала проверку по факту наезда тяжелой техники на служебный автомобиль правоохранительных органов недалеко места незаконной перекачки отходов в тундру вблизи Норильска.

По предварительной информации представителей Главного управления МВД по Красноярскому краю, водитель трактора не убедился в совершении маневра, в результате чего наехал на машину полиции. Пострадавших, к счастью, нет.

По данным МВД, ДТП произошло, когда правоохранители, проверяя информацию от местного жителя, заявлявшего о возможном сливе отходов, прибыли на указанное место.

В регионе следователи совместно с сотрудниками Росприроднадзора уже начали проверку сообщения об незаконном сбросе жидких отходов в тундровую зону в районе Норильска.

По данным ЕДДС Норильска, из-за перекачки отходов из хвостохранилища есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. Перекачка жидкости прекращена, производится оценка масштабов загрязнения.

Ранее в воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Норильске остановлена утечка отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля".