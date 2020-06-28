Собянин заявил, что постепенное снятие режима ограничений не вызвало роста числа заболевших в Москве

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28 июня 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Москва, Фото: mos.ru. Максим Денисов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что постепенное снятие режима ограничений, вводимых ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции, не вызвало роста числа заболевших COVID-19.

Столичный градоначальник подчеркнул, что ситуация с распространением инфекции в Москве находится под контролем. Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» ответственно сказал, что ситуация в Москве улучшается каждую неделю.

По мнению мэра, «сейчас многие психологически сопротивляются открытости». «Это кажется настолько непривычным и рисковым даже, что отчасти верно, но все равно надо привыкать и возвращаться к нормальной жизни. При этом, конечно, надо сохранять меры предосторожности, которые предписаны санитарными врачами», — отметил мэр Москвы.

Ряд ограничений привычной жизни столицы сохраняется. По-прежнему закрыты кинотеатры, спортивные мероприятия проводятся в присутствии не более 10 процентов зрителей. Также запрещены массовые мероприятия и крупные фестивали. В мегаполисе сохраняется масочный режим. Жителям столицы необходимо носить маски или респираторы в общественных местах. Врачи рекомендуют дополнительно пользоваться перчатками при посещении магазинов, торговых центров, во время поездок на общественном транспорте и такси. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье сообщила, что количество выздоровевших от коронавируса людей в столице продолжает увеличиваться.