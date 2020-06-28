Число излечившихся от коронавируса в Москве за минувшие сутки увеличилось на 1 052 человек
28 июня 2020, 10:49[ «Аргументы Недели» ]
Число излечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве за минувшие сутки, по данным на утро 28 июня, увеличилось на 1 052 человек. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье сообщила, что количество выздоровевших от коронавируса людей в столице продолжает увеличиваться.
Всего выздоровели 147 095 пациентов. По данным московского оперативного штаба по коронавирусу на субботу, общее число выявленных случаев COVID-19 в Москве достигло 219 354, число скончавшихся увеличилось до 3 738 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.