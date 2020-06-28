Число излечившихся от коронавируса в Москве за минувшие сутки увеличилось на 1 052 человек

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28 июня 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Число излечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве за минувшие сутки, по данным на утро 28 июня, увеличилось на 1 052 человек. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье сообщила, что количество выздоровевших от коронавируса людей в столице продолжает увеличиваться.

Всего выздоровели 147 095 пациентов. По данным московского оперативного штаба по коронавирусу на субботу, общее число выявленных случаев COVID-19 в Москве достигло 219 354, число скончавшихся увеличилось до 3 738 человек.