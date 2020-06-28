Уйба сообщил о продлении в Коми режима ограничений из-за коронавируса до 14 июля

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28 июня 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

статистика по COVID в Коми, фото из соцсети

Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил о продлении в республике режима ограничений, принятого из-за коронавирусной инфекции COVID-19, до 14 июля. Одновременно глава региона сообщил о послаблении ограничительных мер.

27 июня Уйба провел заседание республиканского штаба по коронавирусу. По его словам, проанализировали ситуацию, и было очень бурное обсуждение. Уйба рассказал, что обсуждалась возможность возобновления работы организаций общественного питания при условии строгого соблюдения всех санитарных норм.

В Коми планируется открыть детские трудовые лагеря для школьников, возобновить профессиональное переобучение безработных. Возбновят работу стоматологические клиники.

Разрешат "проводить профилактические осмотры детей в медучреждениях, за исключением Воркуты и Усинска, оказывать плановую медицинскую помощь в поликлиниках".

14 мая жителям Коми разрешили выходить на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 27 июня лабораторно подтверждено 3173 (+65) случая заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 2343 человека, из них 2319 контактировали с заболевшими, 24 прибыли из-за рубежа.

1501 (+142) человек выздоровел. Официально подтверждено 30 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19