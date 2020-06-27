В бурятском селе пришлось вводить карантин после шаманского обряда

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27 июня 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Бурятия, фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В селе Шулуты в Тункинском районе Бурятии введен карантин из-за вспышки COVID-19, заявили в республиканской управлении Роспотребнадзора. Случаи заражения зарегистрированы после того, как в селе прошел шаманский обряд.

Массовые мероприятия в регионе при этом до сих пор запрещены.

За последние сутки в селе выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом. В Роспортребнадзоре сообщили, что в отношении организаторов шаманского обряда примут административные меры.

В Саратовской области после похорон на карантин закрыли целое село.