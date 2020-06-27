Эксперт: К отдыху в санаториях надо подходить с соблюдением мер эпидбезопасности

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27 июня 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет. Фото: pixabay.com

Многие россияне отправились на отдых в санатории, однако не стоит забывать, что угроза новой коронавирусной инфекции еще не миновала.

По словам главного специалиста Минздрава РФ по санаторно-курортному делу Михаила Никитина, ограничения деятельности санаторно-курортных организаций сняты с первого июня, но в каждом субъекте есть свои сроки открытия санаториев.

По его словам, всем отдыхающим необходимо обеспечить себя одноразовыми масками, кожными антисептиками, а также соблюдать меры безопасности в транспорте.

«Поездки в нынешний сезон отпусков планировать можно, соблюдая меры, названные ранее. Пациентам из группы риска обязательно надо проконсультироваться с лечащим врачом», – сказал Никитин.