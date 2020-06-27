Эксперт: К отдыху в санаториях надо подходить с соблюдением мер эпидбезопасности
27 июня 2020, 14:23[ «Аргументы Недели» ]
Многие россияне отправились на отдых в санатории, однако не стоит забывать, что угроза новой коронавирусной инфекции еще не миновала.
По словам главного специалиста Минздрава РФ по санаторно-курортному делу Михаила Никитина, ограничения деятельности санаторно-курортных организаций сняты с первого июня, но в каждом субъекте есть свои сроки открытия санаториев.
По его словам, всем отдыхающим необходимо обеспечить себя одноразовыми масками, кожными антисептиками, а также соблюдать меры безопасности в транспорте.
«Поездки в нынешний сезон отпусков планировать можно, соблюдая меры, названные ранее. Пациентам из группы риска обязательно надо проконсультироваться с лечащим врачом», – сказал Никитин.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.