Россияне будут предоставлять в санаториях справку об отсутствии ковид-контактов

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27 июня 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

сайт Роспотребнадзора

Роспотребнадзор отменил для россиян одну справку, заменив ее другой.

Роспотребнадзор обязал всех россиян, приезжающих в санатории, предоставить справку об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом за последние две недели.

Вместе с тем, при заселении не нужно больше предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус.

В рекомендациях Роспотребнадзора также говорится, что измерение температуры будет производиться при заселении, а потом - раз в день. Маски нужно будет использовать в закрытых помещениях в присутствии других людей.