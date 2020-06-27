Россияне будут предоставлять в санаториях справку об отсутствии ковид-контактов
27 июня 2020, 13:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Роспотребнадзор отменил для россиян одну справку, заменив ее другой.
Роспотребнадзор обязал всех россиян, приезжающих в санатории, предоставить справку об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом за последние две недели.
Вместе с тем, при заселении не нужно больше предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус.
В рекомендациях Роспотребнадзора также говорится, что измерение температуры будет производиться при заселении, а потом - раз в день. Маски нужно будет использовать в закрытых помещениях в присутствии других людей.
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