В АТОР рекомендуют россиянам перед поедкой в санаторий оформить три справки

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17 июня 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе порекомендовала россиянам, собирающимся в санатории, обязательно оформить три справки. По данным АТОР, санатории имеют право принимать отдыхающих только при предоставлении ими трех справок, определенных Роспотребнадзором.

Как всегда, для пребывания в санатории необходима санаторно-курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Эту справку необходимо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. Третья справка - об санэпидокружении.

Во избежание неприятностей при заселении в санаторий, рекомендуется получить и иметь при себе все три документа. По данным АТОР, "санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок".

Отмечается, что людей, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту.