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Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции до 12 июля

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции до 12 июля
Защитная маска. Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля.

Соответствующий указ подписал врио губернатора Приангарья. Сообщается, что изначально режим самоизоляции должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 28 июня.

20 мая в Иркутской области начал действовать обязательный масочный режим. Граждане должны носить маски в транспорте, магазинах, на работе и в общественных местах.

ДВа
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