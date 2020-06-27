Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции до 12 июля

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27 июня 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Защитная маска. Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля.

Соответствующий указ подписал врио губернатора Приангарья. Сообщается, что изначально режим самоизоляции должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 28 июня.

20 мая в Иркутской области начал действовать обязательный масочный режим. Граждане должны носить маски в транспорте, магазинах, на работе и в общественных местах.