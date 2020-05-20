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Обязательный масочный режим ввели в Иркутской области

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Обязательный масочный режим ввели в Иркутской области
медицинская маска, pixabay.com

Со среды, 20 мая, в Иркутской области начинает действовать обязательный масочный режим в общественных местах. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы правительства региона.

Накануне вечером в регионе состоялось заседание оперативного штаба, в рамках которого обсуждалась тема введения обязательного масочного режима. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что вышеуказанная мера даст местным жителям возможность быстрее вернуться к обычной жизни.

Подчеркивается, что граждане должны носить маски в транспорте, магазинах, на работе и в общественных местах. Уточняется, что людям старше 60 лет и семьям, которые находятся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, предоставят средства защиты бесплатно. На эти цели из регионального бюджета выделено 50 миллионов рублей. 

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