Охрана гипермаркета в Чехове избила покупателя из-за отсутствия маски

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Вечером в Подмосковье молодой человек зашёл в местный магазин пополнить продовольственные запасы. Но был без необходимой защиты. Охрана сделала замечание, а потом началась драка.

Опасный нарушитель был в меньшинстве, и потому исход боя был предрешён, покупателю вместо товара серьезно попортили лицо. При этом охрана начала объяснять, что якобы, заподозрила его в краже, да и вообще он был пьян, пишет канал "Mash". Но в любом случае, это не повод размахивать кулакками, да и видетели происшествия - рядовые покупатели были явно на стороне несчастного избитого.

"Маска это и есть налог на воздух, про который все, смеясь, говорили. Хочешь подышать - заплати и купи маску", - комментируют новость в Сети.