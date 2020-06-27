Правительство продлило срок президентских выплат медработникам

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27 июня 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Срок президентских выплат медработникам продлен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме этого, Мишустин поручил главам регионов контролировать получение медиками выплат в кратчайшие сроки.

Дополнительные выплаты врачам, которые работают с ковид-больными, были введены по поручению президента России. Врачи, непосредственно работающие с ковид-пациентами, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей.