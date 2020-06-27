Минфин РФ получит деньги на выплаты по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Семья. Фото: Emma Bauso / pexels.com

Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на эти цели планируется выделить более 270 млрд рублей.

По десять тысяч автоматически начислят тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. В ПФР ранее сообщали, что подавать для этого новое заявление не нужно.

Если родители детей до 16 лет еще не оформляли пособие, тогда они получат выплаты сразу за два месяца – июнь и июль. Подать заявление можно в те же сроки – до 1 октября.