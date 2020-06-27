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В Хабаровском крае решили продлить запрет на работу общепита

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Хабаровском крае решили продлить запрет на работу общепита
Пустое кафе. Фото: Lisa Fotios / Pexels

Власти Хабаровского края продлили ряд ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 12 июля.

Согласно постановлению краевого правительства, останутся закрытыми развлекательные центры и общепит. Кроме этого, продлевается режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет.

11 июня Хабаровский край приступил к первому этапу снятия ограничений, снят режим самоизоляции, открылись некоторые магазины промтоваров и дежурные группы в детских садах. С 18 июня начали работать летние кафе.

ДВа
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