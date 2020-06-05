В Хабаровском крае с 11 июня снимут режим самоизоляции

В Хабаровском крае режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса до 10 июня, планируется снять с 11 июня. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Фургал отметил: с понедельника начнется поэтапный ввод в работу кафе, ресторанов, фитнес-клубов, а с 11-12 июня начнут открываться детские сады и поликлиники.
Губернатор поделился, что сейчас ситуация с COVID-19 в крае напряженно-стабильная. Однако, произошла ее стабилизация.
«В течение двух недель одинаковое количество выявленных зараженных. У нас растет количество выздоровевших», - сказал он.
Ранее сообщалось: с начала пандемии в Приморье выздоровели более 160 детей с коронавирусом, включая 21-дневного младенца.