В Хабаровском крае с 11 июня снимут режим самоизоляции

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5 июня 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса до 10 июня, планируется снять с 11 июня. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Фургал.

Фургал отметил: с понедельника начнется поэтапный ввод в работу кафе, ресторанов, фитнес-клубов, а с 11-12 июня начнут открываться детские сады и поликлиники.

Губернатор поделился, что сейчас ситуация с COVID-19 в крае напряженно-стабильная. Однако, произошла ее стабилизация.

«В течение двух недель одинаковое количество выявленных зараженных. У нас растет количество выздоровевших», - сказал он.

Ранее сообщалось: с начала пандемии в Приморье выздоровели более 160 детей с коронавирусом, включая 21-дневного младенца.