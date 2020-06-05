В Приморье с начала пандемии более 160 детей выздоровели от коронавируса

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5 июня 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Карандаши. Фото: pixabay.com

С начала пандемии в Приморье выздоровели более 160 детей с коронавирусом, включая 21-дневного младенца. Об этом сообщает правительство региона.

Известно, что все поступившие в больницу дети заразились инфекцией от взрослых и проходят, как контактные по семье. Самому юному пациенту – 21 день, самому взрослому – 17 лет. Заболевание протекает в легкой форме, ребят госпитализируют вместе с членом семьи, который может за ними ухаживать.

Всего по состоянию на 5 июня от COVID-19 успешно вылечены 60% всех заболевших жителей края. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня.

Ранее сообщалось: названы российские города, в которых после вспышки коронавируса и сопутствующих профилактических мер быстрее всего восстанавливается экономическая активность жителей.