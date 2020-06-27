Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять двух незнакомых людей в один номер

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27 июня 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт Роспотребнадзора.

Пляж. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор разрешил санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, которые не являются членами одной семьи. Это следует из обновленных рекомендаций, опубликованных на его сайте.

"При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного - двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи", - говорится в документе.

Известно, что до этого ведомство рекомендовало заселять по одному человеку в номер.

Ранее сообщалось: правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.