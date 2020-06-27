Явка на электронное голосование по Конституции составляет 70 процентов
27 июня 2020, 11:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
Согласно данным штаба, утром в субботу количество проголосовавших превысило 822 тысячи, количество выданных бюллетеней - 833 тысячи. Электронное голосование ЦИК разрешил проводить только в двух регионах – Москве и Нижегородской области.
Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.
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