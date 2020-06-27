Явка на электронное голосование по Конституции составляет 70 процентов

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27 июня 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Конституция. Фото: сайт Волонтеры Конституции..

Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Согласно данным штаба, утром в субботу количество проголосовавших превысило 822 тысячи, количество выданных бюллетеней - 833 тысячи. Электронное голосование ЦИК разрешил проводить только в двух регионах – Москве и Нижегородской области.

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.