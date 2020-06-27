Дегтярев: Если мы своей молодежью не будем заниматься, ей будет заниматься кто‑то другой
27 июня 2020, 10:41[ «Аргументы Недели» ]
Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что молодежь – реально действующая политическая сила.
По его словам, она улавливает едва формирующиеся тренды в различных областях и способна предлагать нетривиальные ответы на вызовы.
«Мы должны развивать прямую прозрачную электронную демократию, создавать все условия, чтобы наша активная молодежь получила возможность выбирать власть, принимать участие в управлении страной», – заявил Дегтярев.
Он также отметил, что если не заниматься своей молодежью, ей займется кто‑то другой.
«Как это проходит, мы знаем на примере цветных революций», – заявил парламентарий.
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