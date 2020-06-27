Дегтярев: Если мы своей молодежью не будем заниматься, ей будет заниматься кто‑то другой

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Михаил Дегтярев. Фото: сайт Госдумы

Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что молодежь – реально действующая политическая сила.

По его словам, она улавливает едва формирующиеся тренды в различных областях и способна предлагать нетривиальные ответы на вызовы.

«Мы должны развивать прямую прозрачную электронную демократию, создавать все условия, чтобы наша активная молодежь получила возможность выбирать власть, принимать участие в управлении страной», – заявил Дегтярев.

Он также отметил, что если не заниматься своей молодежью, ей займется кто‑то другой.

«Как это проходит, мы знаем на примере цветных революций», – заявил парламентарий.